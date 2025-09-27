Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 20:01

Минобороны увеличило до 35 список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Shtanko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Shtanko

Министерство обороны России подготовило приказ, расширяющий перечень заболеваний, при которых лица с ограниченной годностью к службе (категория «В») не смогут заключить контракт при мобилизации.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Количество заболеваний увеличивается с 26 до 35. В обновленный перечень, в частности, вошли следующие заболевания: сахарный диабет (без разделения на типы, в отличие от предыдущей редакции), а также патологии аорты и магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций. Кроме того, теперь учитываются последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Призывникам закроют лазейку для уклонения от военкомата
Призывникам закроют лазейку для уклонения от военкомата

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий призыв на срочную службу в течение всего года. Согласно документу, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться круглогодично. При этом фактическая отправка призывников в войска сохранится в два этапа — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar