Стало известно, почему у Трампа на встрече с Эрдоганом был значок F-22

Значок военного самолёта F-22 на лацкане пиджака американского лидера Дональда Трампа во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме не имел политического подтекста и отражал личные предпочтения главы государства. Об этом передаёт турецкое издание Milliyet.

На переговорах в Овальном кабинете Трамп и Эрдоган обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональной безопасности. Внимание СМИ привлёк значок, первоначально ошибочно идентифицированный как F-35. В социальных сетях развернулось активное обсуждение, высказывались предположения о политическом подтексте эмблемы. Однако вскоре выяснилось, что на значке изображён дорогостоящий истребитель F-22, который США не экспортируют.

«Как известно, значок с изображением самолёта на лацкане Трампа стал предметом обсуждения в социальных сетях ещё во время пресс-конференции. Те, кто сравнивал самолёт с F-35, утверждали, что это было сделано специально», — сказано в публикации.

Как утверждается в материале, республиканец пояснил делегации, что ему подарили значки с изображением всех типов самолётов, но именно F-22 понравился ему больше всего.

Ранее стало известно, что после встречи Трампа и Эрдогана в Белом доме США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, это углубит многомерное партнёрство между странами в сфере ядерной энергетики.