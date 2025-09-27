Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 20:37

Стало известно, почему у Трампа на встрече с Эрдоганом был значок F-22

Milliyet: Трамп отрицает политический подтекст значка на встрече с Эрдоганом

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Значок военного самолёта F-22 на лацкане пиджака американского лидера Дональда Трампа во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме не имел политического подтекста и отражал личные предпочтения главы государства. Об этом передаёт турецкое издание Milliyet.

На переговорах в Овальном кабинете Трамп и Эрдоган обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональной безопасности. Внимание СМИ привлёк значок, первоначально ошибочно идентифицированный как F-35. В социальных сетях развернулось активное обсуждение, высказывались предположения о политическом подтексте эмблемы. Однако вскоре выяснилось, что на значке изображён дорогостоящий истребитель F-22, который США не экспортируют.

«Как известно, значок с изображением самолёта на лацкане Трампа стал предметом обсуждения в социальных сетях ещё во время пресс-конференции. Те, кто сравнивал самолёт с F-35, утверждали, что это было сделано специально», — сказано в публикации.

Как утверждается в материале, республиканец пояснил делегации, что ему подарили значки с изображением всех типов самолётов, но именно F-22 понравился ему больше всего.

В ходе встречи в Белом доме Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине
В ходе встречи в Белом доме Эрдоган и Трамп обсудили совместные шаги по Украине

Ранее стало известно, что после встречи Трампа и Эрдогана в Белом доме США и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества. По словам министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара, это углубит многомерное партнёрство между странами в сфере ядерной энергетики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar