Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 20:14

Офис Бербок назвал технической ошибкой отключение микрофона при упоминании РФ

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анналена Бербок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Офис председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок заявил, что отключение микрофона во время представления российской делегации было связано с технической проблемой. За разъяснениями офис рекомендовал обратиться в секретариат ООН.

По словам представителя офиса председателя ГА ООН Ла Нейс Коллинз, офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН.

В офисе также подчеркнули, что данный случай — это техническая ошибка, и она не связана с Бербок или офисом председателя, пишет ТАСС.

Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии
Небензя напомнил о неуклюжих заявлениях Бербок в должности главы МИД Германии

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с требованием выяснить обстоятельства выключения микрофона во время выступления Бербок, когда речь зашла о Российской Федерации. Инцидент произошёл, когда Бербок, председательствуя на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявляла о выступлении Сергея Лаврова.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar