Офис Бербок назвал технической ошибкой отключение микрофона при упоминании РФ

Офис председателя 80-й Генеральной Ассамблеи ООН Анналены Бербок заявил, что отключение микрофона во время представления российской делегации было связано с технической проблемой. За разъяснениями офис рекомендовал обратиться в секретариат ООН.

По словам представителя офиса председателя ГА ООН Ла Нейс Коллинз, офис председателя Генеральной Ассамблеи не отвечает за технические аспекты в зале Генеральной Ассамблеи, это ответственность секретариата ООН.

В офисе также подчеркнули, что данный случай — это техническая ошибка, и она не связана с Бербок или офисом председателя, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с требованием выяснить обстоятельства выключения микрофона во время выступления Бербок, когда речь зашла о Российской Федерации. Инцидент произошёл, когда Бербок, председательствуя на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявляла о выступлении Сергея Лаврова.