Дневник маленькой девочки объединил туристов из разных стран в Новой Зеландии

Китайская школьница из Шэньчженя Цзи Ханьдун оставила свой дневник на туристическом маршруте у озера Текапо в Новой Зеландии, после чего он стал своеобразной площадкой для сообщений со всего мира. Об этом пишет The Press.

Родители девочки взяли её в путешествие в январе 2025 года. На первой странице дневника Цзи описала свой опыт катания на джет-боте китайскими иероглифами и пиньинь. В записи от 31 января девочка отметила: «Сегодня мама, папа, брат и бабушка ездили на джет-боте. Я думала, это один из тех катеров в форме акулы, но оказалось, что это лодка с множеством людей, которая шла очень медленно».

Дневник обнаружил другой турист из Китая и оставил сообщение, которое стало началом цепочки записей. Посетители со всего мира оставляли пожелания, шутки и рассказы о путешествиях, превратив блокнот в импровизированную гостевую книгу. История разошлась по соцсетям и привлекла внимание матери девочки Ли Мэн. В мае дневник вернули семье.

Событие вдохновило других туристов оставлять дневники у озера: сейчас спрятано восемь блокнотов. Китайское издательство уже выразило желание выпустить книгу по мотивам истории.

