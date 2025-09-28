Интервидение
27 сентября, 21:29

Дневник маленькой девочки объединил туристов из разных стран в Новой Зеландии

В Новой Зеландии дневник китайской школьницы стал международной гостевой книгой

Обложка © Unsplash / Aaron Sebastian

Китайская школьница из Шэньчженя Цзи Ханьдун оставила свой дневник на туристическом маршруте у озера Текапо в Новой Зеландии, после чего он стал своеобразной площадкой для сообщений со всего мира. Об этом пишет The Press.

Родители девочки взяли её в путешествие в январе 2025 года. На первой странице дневника Цзи описала свой опыт катания на джет-боте китайскими иероглифами и пиньинь. В записи от 31 января девочка отметила: «Сегодня мама, папа, брат и бабушка ездили на джет-боте. Я думала, это один из тех катеров в форме акулы, но оказалось, что это лодка с множеством людей, которая шла очень медленно».

Дневник обнаружил другой турист из Китая и оставил сообщение, которое стало началом цепочки записей. Посетители со всего мира оставляли пожелания, шутки и рассказы о путешествиях, превратив блокнот в импровизированную гостевую книгу. История разошлась по соцсетям и привлекла внимание матери девочки Ли Мэн. В мае дневник вернули семье.

Событие вдохновило других туристов оставлять дневники у озера: сейчас спрятано восемь блокнотов. Китайское издательство уже выразило желание выпустить книгу по мотивам истории.

А ранее стало известно, что российские туристы массово отправляются в путешествия по Китаю после введения тестового безвизового режима. По словам местных жителей, российские туристы интересуются китайской культурой, национальными блюдами и экзотической продукцией.

