27 сентября, 21:53

Рекламная пауза в уборной: В Китае туалеты вышли на новый уровень монетизации

CREAPILLS: В китайских туалетах бумагу выдают за просмотр рекламного ролика

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chinainsider

В Китае в общественных туалетах для получения бумаги необходимо посмотреть рекламу. Об этом сообщает издание CREAPILLS. Инициатива, как утверждается, направлена на сокращение бумажных отходов, однако вызывает неоднозначную реакцию у пользователей.

Для получения бумаги в туалете Китая необходимо отсканировать QR-код на диспенсере. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chinainsider

Метод заключается в сканировании QR-кода на дозаторе, просмотре рекламы на смартфоне и последующем получении ограниченного количества бумаги. За неё также можно заплатить около 7 центов или оформить подписку на льготный тариф.

Инициатива вызвала критику со стороны некоторых пользователей, называющих систему «антиутопической» и навязчивой. Высказываются опасения относительно зависимости от смартфона, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными техническими возможностями.

Ранее сообщалось, что россиянину отказали во въезде в Китай из-за турецких штампов в загранпаспорте. Причиной отказа стало превышение допустимого срока пребывания в Турции, хотя путешественник совершил лишь три краткосрочные поездки. Предполагается, что нечитаемые штампы могли вызвать вопросы у китайских пограничников.

