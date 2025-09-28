Рекламная пауза в уборной: В Китае туалеты вышли на новый уровень монетизации

В Китае в общественных туалетах для получения бумаги необходимо посмотреть рекламу. Об этом сообщает издание CREAPILLS. Инициатива, как утверждается, направлена на сокращение бумажных отходов, однако вызывает неоднозначную реакцию у пользователей.

Для получения бумаги в туалете Китая необходимо отсканировать QR-код на диспенсере. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chinainsider

Метод заключается в сканировании QR-кода на дозаторе, просмотре рекламы на смартфоне и последующем получении ограниченного количества бумаги. За неё также можно заплатить около 7 центов или оформить подписку на льготный тариф.

Инициатива вызвала критику со стороны некоторых пользователей, называющих систему «антиутопической» и навязчивой. Высказываются опасения относительно зависимости от смартфона, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными техническими возможностями.

