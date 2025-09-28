Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан считает, что Организация Объединённых Наций нуждается в реформировании. Во время выступления в Генассамблее ООН он заявил, что необходимо ограничить «циничное использование» права вето постоянными членами Совбеза всемирной организации.

«Совету безопасности, на который устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, необходима реформа для более эффективного выполнения этого мандата. Учащающееся и, позволю себе добавить, циничное использование права вето постоянными членами Совбеза должно быть ограничено», — сказал дипломат, добавив, что все члены ООН должны достичь соглашения о том, каким образом право вето будет осуществляться в будущем.

Также Балакришнан заявил о необходимости укреплять взаимодействие между Совбезом и Генассамблеей ООН для придания всемирной организации большей «представительности и инклюзивности». По мнению министра, это поможет ООН более достоверно отражать современные реалии и эффективнее работать на благо людей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН возможно только на основе консенсуса. Однако, по его словам, достичь согласия при нынешней ситуации на международной арене практически невозможно. Идея реформы Совбеза ООН обсуждается много лет. Наиболее активно за неё выступают страны «Группы четырёх» — Германия, Япония, Индия и Бразилия, которые претендуют на места постоянных членов.