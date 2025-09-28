По тренировочному лагерю в Лупарево Николаевской области, где, по данным подполья, британский спецназ занимался подготовкой украинских военных, нанесён удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА «Новости».

Лебедев утверждает, что в лагере проводились тренировки украинских военнослужащих по высадке на побережье, удар был нанесён по тренировочной базе.

Ранее сообщалось, что колумбийский наёмник, воевавший в рядах ВСУ, сбежал в Польшу, пожаловавшись на обман с выплатами и тяжёлые условия. По его словам, у прибывающих иностранных бойцов отбирают технику, средства защиты и даже провизию, а обещанная зарплата оказывается значительно меньше. Вместо обещанных 12 миллионов песо в месяц (примерно 260 тысяч рублей), наёмник получил лишь жалкие 65 тысяч (около 1400 рублей).