Аэропорты Калуги, Пензы и Самары временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 27 на 28 сентября в аэропортах Калуги, Пензы и Самары ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорты: Калуга («Грабцево»), Пенза, Самара («Курумоч»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:45 по московскому времени. Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения призваны обеспечить безопасность полётов.

Незадолго до этого были отменены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда, которые ввели в субботу в 23:20.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковёр» на территории региона. Для обеспечения безопасности местных жителей в области временно закрыли аэропорт и ограничили работу мобильного интернета.