Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 00:19

Аэропорты Калуги, Пензы и Самары временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 27 на 28 сентября в аэропортах Калуги, Пензы и Самары ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Это следует из заявления официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

«Аэропорты: Калуга («Грабцево»), Пенза, Самара («Курумоч»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:45 по московскому времени. Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения призваны обеспечить безопасность полётов.

Незадолго до этого были отменены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда, которые ввели в субботу в 23:20.

Расчёты ПВО уничтожили 17 украинских дронов над четырьмя регионами РФ за час
Расчёты ПВО уничтожили 17 украинских дронов над четырьмя регионами РФ за час

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» и плана «Ковёр» на территории региона. Для обеспечения безопасности местных жителей в области временно закрыли аэропорт и ограничили работу мобильного интернета.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Калужская область
  • Пензенская область
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar