За сутки у берегов Камчатки зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

За минувшие сутки у берегов Камчатки зафиксировано 12 афтершоков магнитудой до 5,1. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Два толчка были ощутимы для жителей региона.

Сутками ранее в этом районе было зарегистрировано 27 афтершоков магнитудой до 6,0, два из которых также ощущались в населённых пунктах.

«За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Два из них ощущались жителями края», – сообщили в главке МЧС.

На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по мнению учёных, возросла после мощного землетрясения, произошедшего 30 июня.

Ранее на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,0. Вулкана Шивелуч выбросил пепел на высоту 3,5 километра, однако распространение пеплового шлейфа не угрожает населённым пунктам. Учёные продолжают наблюдение за вулканической активностью Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.