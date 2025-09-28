Сенатор Косихина: Безработные россияне не формируют пенсионные коэффициенты

Россияне, состоящие на учёте в службе занятости и получающие пособие по безработице, не формируют пенсионные коэффициенты. Об этом рассказала РИА «Новости» член Совета Федерации Наталия Косихина.

По её словам, период получения статуса безработного засчитывается в страховой стаж: в него включаются как сам период получения выплат, так и участие в оплачиваемых общественных работах или переезд по направлению центра занятости. Однако пособие не облагается страховыми взносами, поэтому пенсионные баллы в этот период не начисляются.

Косихина уточнила, что для назначения пособия необходимо зарегистрироваться в центре занятости и при этом продолжать активно искать работу. Срок выплат ограничен: в большинстве случаев он составляет полгода, но иногда сокращается до трёх месяцев.

А ранее экономист рассказал, что россияне, получающие пенсионные выплаты от Министерства обороны, МВД, ФСБ и других государственных ведомств, имеют право на получение двух пенсий, если продолжают работать в гражданском секторе. При этом по словам эксперта, в 2026 году работающие пенсионеры, получающие вторую страховую пенсию, увидят три повышения.