Деятельность Анналены Бербок на посту председателя Генассамблеи ООН и её недавние выступления вызвали насмешки и чувство стыда в Германии. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из жёлтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в ООН раскритиковал концепцию «зелёной экономики», которую активно продвигает Анналена Бербок. Находясь в зале, экс-глава МИД Германии слушала эту критику с натянутой улыбкой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к секретариату ООН с просьбой прояснить обстоятельства отключения микрофона во время выступления Анналены Бербок, когда речь зашла о Российской Федерации. Инцидент произошел на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где Бербок объявляла о выступлении Сергея Лаврова.