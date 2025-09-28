Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 02:38

Дмитрий Певцов посетил презентацию ИРИ в Москве с супругой и приёмной дочерью

Обложка © VK / Институт развития интернета | ИРИ

Обложка © VK / Институт развития интернета | ИРИ

Депутат Госдумы и российский актёр Дмитрий Певцов со своей женой Ольгой Дроздовой и приёмной дочерью Алёной посетил презентацию нового сезона Института развития интернета (ИРИ) в московском кинотеатре «Художественный». Семья выбрала сдержанные тёмные наряды.

Напомним, Ольга познакомилась с Алёной более десяти лет назад. Узнав, что девушка оказалась в трудном финансовом положении, актриса пригласила её пожить в свой дом. Со временем Алёна стала для Ольги и её супруга приёмной дочерью, хотя официально оформить опеку у них так и не получилось.

А вы и не знали: эти 5 советских актёров частенько играли пьяниц, но сами были трезвенниками
А вы и не знали: эти 5 советских актёров частенько играли пьяниц, но сами были трезвенниками

Ранее Институт развития интернета представил масштабную программу новых проектов на предстоящий сезон. Согласно представленной статистике, ИРИ поддержал свыше 1000 проектов на 63 млрд рублей в 2023–2025 годах, при этом съёмки проводились во всех 89 регионах России. Количество уникальных устройств, просматривавших проекты ИРИ, выросло на 30% до 7,3 млн, а время просмотра превысило 2 часа 20 минут в месяц на устройстве.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дмитрий Певцов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar