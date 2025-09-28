Заслуженная артистка Российской Федерации Полина Агуреева находится в розыске СБУ

Служба безопасности Украины объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Информация об этом содержится в базе данных СБУ.

Агурееву разыскивают с 2024 года. Актрисе заочно предъявлены обвинения якобы в незаконном пересечении границы Украины и в оправдании действий России. По данным украинского экстремистского сайта «Миротворец»*, куда Агуреева внесена с 2022 года, её обвиняют не только в поддержке специальной военной операции, но и в создании негативного образа Украины в сериале «Ликвидация».

Агуреева является заслуженной артисткой России, лауреатом Государственной премии РФ, известной по ролям в театре, кино и сериалах.

Ранее СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову. Согласно информации, размещенной в документах украинских органов власти, Памфилова находится в розыске с ноября 2024 года. Власти Украины инкриминируют ей посягательство на территориальную целостность страны и предполагаемое участие в ведении «агрессивной войны». Кроме того, с марта 2018 года Элла Памфилова внесена в список лиц, чьи данные опубликованы на сайте «Миротворец»*.

