Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 сентября, 04:43

Злоумышленники маскируют вирусы под банковские приложения, чтобы обмануть пользователей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Аферисты начали применять новые схемы мошенничества, направленные на хищение средств с банковских карт россиян через мобильные приложения для бесконтактных платежей. Как сообщили в пресс-центре МВД России, злоумышленники внедряют технологически сложные методы обмана с использованием NFC.

Преступники предлагают пользователям установить приложение под видом обновления или переустановки официального банковского сервиса. Среди таких программ упоминается NFC Gate.

«Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю», — уточняет ТАСС.

МВД предупредило россиян о мошеннических схемах на сервисах с автопродлением
А ранее инженер-программист рассказал, что фоновая работа приложения и пересылка данных могут означать, что программа получила доступ к лишней информации. Он пояснил, что первым делом стоит смотреть список разрешений: например, фонарик не должен просить доступ к камере или контактам. Тревожный сигнал — если утилита постоянно работает на фоне, пересылает данные или расходует заряд даже тогда, когда вы её не открывали.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
