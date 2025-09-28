Злоумышленники маскируют вирусы под банковские приложения, чтобы обмануть пользователей

Аферисты начали применять новые схемы мошенничества, направленные на хищение средств с банковских карт россиян через мобильные приложения для бесконтактных платежей. Как сообщили в пресс-центре МВД России, злоумышленники внедряют технологически сложные методы обмана с использованием NFC.

А ранее инженер-программист рассказал, что фоновая работа приложения и пересылка данных могут означать, что программа получила доступ к лишней информации. Он пояснил, что первым делом стоит смотреть список разрешений: например, фонарик не должен просить доступ к камере или контактам. Тревожный сигнал — если утилита постоянно работает на фоне, пересылает данные или расходует заряд даже тогда, когда вы её не открывали.