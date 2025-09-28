Слюсарь: Ночная атака БПЛА ВСУ отражена в трёх районах Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку ночью в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области, уничтожив и перехватив вражеские БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, последствий на земле не зафиксировано, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО в период с 23:00 до 00:00 мск 27 сентября ликвидировали 17 украинских беспилотников над территорией четырёх российских регионов. Информация об этом поступила от Минобороны России. Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской. Ещё один БПЛА перехватили над территорией Республики Крым.