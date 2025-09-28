Интервидение
28 сентября, 05:23

«Под негативным впечатлением»: Зеленская прокомментировала выступление Нетребко

Жена главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена заявила, что разочарована решением Королевского оперного театра разрешить российской певице Анне Нетребко выступить в Лондоне. Об этом сообщает The Times.

Ранее Нетребко не смогла выйти на сцену Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, однако теперь ей позволили исполнить заглавную партию в «Тоске» с Королевским балетом и оперой.

«Я была под негативным впечатлением, когда Анну Нетребко снова пригласили выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и артистической элиты и политики выступали против этого решения. Но это всё равно произошло», — пожаловалась Зеленская.

Она также вспомнила позицию Метрополитен-оперы, отказавшей Нетребко в выступлениях, что стало предметом судебного разбирательства между артисткой и её генеральным директором Питером Гелбом. Супруга экс-комика заявила, что, хотя решение Нью-Йорка было принципиальным, нельзя ожидать, что все автоматически поддержат Украину.

Интерес к отмене российских артистов за рубежом угасает
Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил лондонский театр Ковент-Гарден в предательстве из-за разрешения выступить Анне Нетребко. Отмечается, что посол был невероятно разочарован, поскольку безуспешно пытался поднять этот вопрос как перед правительством, так и перед руководством театра. Анна Нетребко должна выступить на открытии сезона с главной партией в опере «Тоска», и все билеты на её спектакль уже раскуплены.

Тимур Хингеев
