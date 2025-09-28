«Не налюбоваться»: Ирина Пегова впервые опубликовала фото с возлюбленным

47-летняя актриса Ирина Пегова опубликовала в соцсетях фотографии с премьеры картины «Август». На снимках она запечатлена со своим возлюбленным — 37-летним актёром Сергеем Мариным.

Пара не стала позировать вместе на красной дорожке, однако за кулисами премьеры не скрывала чувств. Фото артистка опубликовала в личном аккаунте, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.

«Самые любимые. Очень красивая пара», «Ирина, вы просто невероятная красотка», «Не налюбоваться», — пишут поклонники актрисы в комментариях.

Ранее Пегова и Марин вместе появились на публике во время традиционного Дня мороженого в московском ГУМе. Актёры участвовали в благотворительном празднике, раздавая мороженое детям. Тогда Пегова выглядела очень счастливой рядом с избранником, однако о свадьбе в паре говорить пока не спешат. Марин признавался, что актриса с первой встречи произвела на него сильное впечатление.