ICAO: Россия не вошла в состав первых двух групп руководящего совета

Россия не получила места в двух первых группах руководящего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Государства, имеющие важнейшее значение для воздушного транспорта: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты», — говорится в сообщении.

Выборы в совет ICAO проходят поэтапно. Члены третьей группы, обеспечивающей географическое представительство, будут избраны 30 сентября. Россия осталась за пределами двух первых групп, включающих наиболее представленные страны организации.

Ранее Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) приняла решение о полном восстановлении прав Паралимпийского комитета России. Решение было принято по итогам двух раундов голосования в Сеуле, где большинство членов организации высказались против любых форм приостановки членства ПКР.