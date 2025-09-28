13 собак погибли при пожаре в столичном приюте из-за сторожа, устроившего пьянку с друзьями

Сегодня в районе улицы Зорге на севере Москвы случился трагический инцидент: в приюте для бездомных животных произошёл пожар, унесший жизни 13 собак — 4 взрослых и 9 щенков. Возгорание произошло из-за безответственного сторожа, который вместе с приглашёнными друзьями праздновал день рождения на рабочем месте. После застолья они заснули, оставив незатушенную сигарету.

Пожар в приюте для животных разгорелся ночью из-за устроившего пьянку сторожа. Видео Telegram / SHOT

По данным SHOT, пожар начался после полуночи и был отмечен прохожими, заметившими дым и пламя, которые вызвали пожарных. 30 собакам удалось самостоятельно покинуть здание — почти всех их уже обнаружили и вернули волонтёры и сотрудники приюта. К сожалению, 13 животных оказались заперты в вольерах и погибли.

Один из гостей сторожа получил тяжёлые ожоги и был доставлен в реанимацию на носилках скорой помощи. В данный момент проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

