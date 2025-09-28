Интервидение
28 сентября, 07:49

Герой мема «Пацан к успеху шёл» третий раз загремел в тюрьму и заболел туберкулёзом

Обложка © YouTube / Кристиан Баринов

Герой известного мема «Шоколад не виноват, пацан к успеху шёл» 37-летний Александр Гусейнов в третий раз попал в тюрьму и там заразился туберкулёзом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По имеющимся данным, он был дважды осуждён в 2017 и 2023 годах: сначала за разбой, затем за кражи в магазинах. Уже за решёткой мужчина стал жаловаться на сильный кашель и боли в груди. Врачи диагностировали туберкулёз и перевели его в специализированное учреждение в Пермском крае.

Напарник Гусейнова — Артём Катаев — ещё в 2005 году получил 19 лет за убийство таксиста. Именно он на суде произнёс ставшую культовой фразу, которая позже разошлась по интернету и превратилась в мем. Сейчас Катаев полностью отбыл срок и вышел на свободу.

Суд запретил мем из фильма «Большой куш» за разжигание ненависти к цыганам

А ранее герой мема «Я тоже хочу шоколадку» погиб в зоне СВО, воюя на стороне ВСУ. 19-летний Исаак Величко прославился благодаря одному выпуску популярного украинского ток-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей» (Дорогая, мы убиваем детей).

