28 сентября, 07:30

Мэр Киева Кличко сообщил о повреждениях в шести районах Киева после ночной атаки

Мэр Киева Кличко. Обложка © ТАСС / Markus Schreiber / AP

В результате ночного удара по столице Украины повреждены приблизительно два десятка объектов инфраструктуры, расположенных в шести разных районах города. Такие данные привёл мэр украинской столицы Виталий Кличко, опубликовав соответствующее заявление в своём блоге.

По словам градоначальника, в настоящее время коммунальные и аварийные службы заняты работами по устранению ущерба, нанесённого ударами. Параллельно с этим в Киеве сохраняется режим воздушной тревоги, предупреждающий о продолжающейся угрозе.

Днём ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В Винницкой области был нанесён удар по объекту критической инфраструктуры, что привело к пожару и остановке движения поездов. Одновременно с этим, воздушная тревога и сообщения о попаданиях были зафиксированы в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

