Силовики задержали техподдержку телефонных мошенников в Петербурге

В Петербурге задержали двух технических специалистов, обеспечивавших работу кол-центра телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по городу и Ленинградской области.

В Петербурге задержали технарей телефонных мошенников. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

По данным правоохранителей, задержанными оказались граждане в возрасте 22 и 24 лет. Они входили в состав организованной преступной группы и отвечали за бесперебойную связь.

«Злоумышленники в квартире одного из домов по улице Маршала Казакова установили специальное оборудование (GSM-шлюзы), в котором использовались оформленные на подставных лиц sim-карты различных операторов связи. С его помощью телефонные аферисты обзванивали своих жертв и выманивали под различными предлогами их денежные средства, а «технари» в свою очередь отвечали за его бесперебойную работу», — приводит сообщение ведомства телеканал «Санкт-Петербург».

В ведомстве добавили, что при непосредственном участии этих специалистов были обмануты как минимум двое петербуржцев, лишившихся в сумме свыше 300 тысяч рублей. Однако у оперативников есть основания полагать, что задержанные причастны как минимум к двенадцати эпизодам мошенничества в разных регионах страны.

В ходе обыска по месту проживания злоумышленников изъяли 260 сим-карт, три GSM-шлюза, ноутбук, роутер и несколько банковских карт. В отношении технических специалистов возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а также по статье о незаконном использовании оборудования для пропуска трафика.

По ходатайству следствия оба задержанных были помещены под стражу.

