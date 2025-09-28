Рецидивистка из Павловска заколола ножом сожителя

В Павловске гражданская супруга зарезала ножом 45-летнего мужчину во время ссоры. Подозреваемая с криминальным прошлым была задержана и полностью призналась в содеянном.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» погибший с проникающим ранением лёгкого был доставлен в больницу, где заявил медикам, что получил удар ножом от незнакомца. Несмотря на усилия врачей, он скончался спустя несколько часов, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Рецидивистка из Петербурга убила сожителя ножом. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

Как установил Уголовный розыск, 55-летняя женщина уже имела судимость за аналогичное преступление. На допросе она демонстрировала полную откровенность, подробно отвечая на вопросы следователей.

— За что задержаны? — За убийство.

— Что вы сделали? — Сожителя своего убила.

— Как? — Ножом.

В ближайшее время задержанной планируется предъявить официальное обвинение. Суд рассмотрит вопрос об избрании для неё меры пресечения, причём за убийство ей грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Обнинске: местная жительница тоже ударила сожителя ножом, нанеся ему серьёзную рану. Причиной стала измена мужчины и его нелестные высказывания о внешности женщины. За такую свирепую реакцию нападавшей грозит до 10 лет тюремного заключения.