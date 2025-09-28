Интервидение
28 сентября, 08:14

В Крыму призвали не реагировать на «каждый чих» Вашингтона после заявлений Вэнса

Константинов назвал угрозы вице-президента США Вэнса политическими манёврами

Обложка © ТАСС / Doug Mills / The New York Times

Угрозы вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес России являются политическими манёврами, не заслуживающими серьёзного внимания. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он заявил, что России не следует реагировать на каждый подобный выпад, а сосредоточиться на своих собственных планах. По его словам, американская сторона маневрирует в поле украинского кризиса, решая при этом свои внутренние политические задачи, и нет смысла в этом подробно разбираться. Константинов подчеркнул, что в перечень целей России не входит попытка понравиться западным политикам.

«Нам надо делать своё дело, а не реагировать на каждый их чих. Они принялись маневрировать в поле украинского кризиса, решая при этом какие-то свои задачи: не то борются таким образом с демократами, не то хотят им понравиться. Не думаю, что имеет смысл нам в этом разбираться», — сказал Константинов.

Политик добавил, что немаловажной задачей является обязать Запад считаться с Россией.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что возвращение Украиной Крыма и других утраченных территорий является невозможным. Глава крымского парламента прокомментировал таким образом заявления Владимира Зеленского о возможности возврата к границам 1991 года.

Алиса Хуссаин
