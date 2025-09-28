Российские военнослужащие в ходе Специальной военной операции вытеснили формирования ВСУ с рубежей, прилегающих к главному вентиляционному стволу наиболее крупного угледобывающего предприятия ДНР. Сообщение об успехе наших бойцов передал ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

Чиновник уточнил, что в районе населённого пункта Котлино подразделениям российских штурмовых групп в результате чётко скоординированных действий удалось полностью вытеснить противника с ранее обустроенных им опорных пунктов, находившихся непосредственно на объектах шахтоуправления «Покровское».

Он добавил, что украинское командование стягивает к этому участку фронта существенные дополнительные силы, задействуя для этого свои резервные части.

Ранее Life.ru координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подтвердил нанесение ударов по ключевым объектам ВСУ. В результате чего была повреждена главная база ВМС Украины под Очаковом, наряду со складами и узлами снабжения в Николаевской и Кировоградской областях.