Российские военные вытеснили ВСУ с позиций у шахты под Красноармейском
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Российские военнослужащие в ходе Специальной военной операции вытеснили формирования ВСУ с рубежей, прилегающих к главному вентиляционному стволу наиболее крупного угледобывающего предприятия ДНР. Сообщение об успехе наших бойцов передал ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.
Чиновник уточнил, что в районе населённого пункта Котлино подразделениям российских штурмовых групп в результате чётко скоординированных действий удалось полностью вытеснить противника с ранее обустроенных им опорных пунктов, находившихся непосредственно на объектах шахтоуправления «Покровское».
Он добавил, что украинское командование стягивает к этому участку фронта существенные дополнительные силы, задействуя для этого свои резервные части.
Ранее Life.ru координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подтвердил нанесение ударов по ключевым объектам ВСУ. В результате чего была повреждена главная база ВМС Украины под Очаковом, наряду со складами и узлами снабжения в Николаевской и Кировоградской областях.
