28 сентября, 08:36

Российские военные вытеснили ВСУ с позиций у шахты под Красноармейском

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие в ходе Специальной военной операции вытеснили формирования ВСУ с рубежей, прилегающих к главному вентиляционному стволу наиболее крупного угледобывающего предприятия ДНР. Сообщение об успехе наших бойцов передал ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

Чиновник уточнил, что в районе населённого пункта Котлино подразделениям российских штурмовых групп в результате чётко скоординированных действий удалось полностью вытеснить противника с ранее обустроенных им опорных пунктов, находившихся непосредственно на объектах шахтоуправления «Покровское».

Он добавил, что украинское командование стягивает к этому участку фронта существенные дополнительные силы, задействуя для этого свои резервные части.

«Зоны поражения»: Российские войска применяют новую тактику с беспилотниками
Ранее Life.ru координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подтвердил нанесение ударов по ключевым объектам ВСУ. В результате чего была повреждена главная база ВМС Украины под Очаковом, наряду со складами и узлами снабжения в Николаевской и Кировоградской областях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
