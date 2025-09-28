Обманутые кассиршей фанаты группы «Руки вверх!» всё-таки смогли попасть на концерт в Туле

Фальшивые билеты на концерт группы «Руки вверх!» в Туле продавались со скидкой через сарафанное радио. Об этом рассказали обманутые люди, которые не смогли попасть на выступление.

Мероприятие состоялось 25 сентября в «Тула-Арене», где на входе возникли проблемы у части зрителей. Как выяснилось, билеты без QR-кодов и печатей реализовывала бывшая сотрудница одной из городских касс, хотя сама организация от неё открестилась.

«Прошло сарафанное радио, и мы купили эти билеты. Стоимость со скидкой была 2500 рублей, а без скидки билеты продавались по 4500 рублей», — рассказала собеседница 360.ru.

Одна из пострадавших по имени Наталия пояснила, что на входе скопилось более ста обманутых зрителей. В итоге команда солиста группы Сергея Жукова приняла решение впустить их на танцпол после прохода основных зрителей. Концертный директор артиста Роберт Погосян выразил возмущение ситуацией, подчеркнув, что группа не имеет отношения к мошенническим билетам.

По информации официального представителя МВД Ирины Волк, подозреваемая в мошенничестве кассирша была задержана. По предварительным данным, она не внесла денежные средства за официально проданные билеты на счёт организаторов, а другую их часть реализовала без отметок в базе данных, присвоив вырученные деньги.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается точная сумма ущерба. Часть обманутых зрителей обратилась в полицию с заявлениями, а также выразила опасения относительно действительности билетов на предстоящий концерт Anna Asti.

Напомним, о махинациях с билетами на тульское выступление группы «Руки вверх!» стало известно накануне. В отношении решившей подзаработать кассирши уже возбуждено уголовное дело — жертвами её аферы стали 22 человека.