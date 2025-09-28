Три дрона ВСУ уничтожены на подлёте к Ярославлю

В Ярославской области силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

На подлёте к Ярославлю силы ПВО зафиксировали и уничтожили три вражеских объекта. В результате налёта крыша одного из частных домов была повреждена, однако люди не пострадали. Власти пообещали оказать поддержку собственникам поврежденного имущества.

«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия по устранению последствий атаки. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее силы противовоздушной обороны Ростовской области отразили ночную воздушную атаку в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах. Вражеские беспилотники были уничтожены и перехвачены. На земле ущерб отсутствует, пострадавших нет.