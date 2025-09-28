Врач объяснил, как побороть танатофобию с помощью «худшего сценария»

Сильный страх потери близкого человека, известный как танатофобия, способен вызывать панические атаки и навязчивые мысли ещё до реального события. О природе этого явления и методах борьбы с ним рассказал психотерапевт Антон Бек.

Специалист объяснил, что одна из основных причин фобии — патологическая потребность в контроле, поскольку смерть представляет собой явление, неподвластное человеческой воле. Психотерапевт уточнил, что в таких случаях тревога связана не с любовью к родным, а с неприятием фундаментального закона мироздания о конечности всего существующего. Постоянные попытки тотального контроля над близкими провоцируют у мозга ответную реакцию в виде навязчивых образов и мыслей, которые постепенно перерастают в психоэмоциональный стресс.

«Например, если мама пытается контролировать каждый шаг своих детей и не понимает, что они рано или поздно вырастут, то мозг таким образом реагирует, и результатом становятся навязчивые мысли и негативные образы, постепенно превращающиеся в психоэмоциональный стресс», — пояснил психотерапевт.

Эксперт также отметил, что фобия может возникать на почве невыраженных обид или гнева по отношению к близким. Он привёл пример женщины, живущей исключительно для семьи, но не чувствующей признательности за свои усилия, что порождает подсознательное чувство несправедливости и трансформируется в тревогу.

Для преодоления страха психотерапевт рекомендует технику «худший сценарий», которая помогает осознать, что даже самое тяжелое горе со временем проходит. Ещё одним эффективным методом он назвал упражнение «моя фантазия», когда человек вслух проговаривает, что пугающие образы являются лишь продуктом его воображения, что помогает отделить их от реальности.

Что касается нервного срыва, эксперт пояснил, что это состояние не имеет чёткой клинической картины и проявляется индивидуально в зависимости от особенностей организма и реакции на стресс, заключил врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

