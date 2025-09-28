Интервидение
28 сентября, 09:24

Захарова обвинила Запад в попытке испортить отношения России и Казахстана

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Западные страны пытаются разорвать исторические связи между народами России и Казахстана. Противодействовать этому помогает единое культурное поле, формировавшееся веками, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что через СМИ люди лучше понимают традиции и получают доступ к объективной информации. Она выразила сожаление по поводу существования сил, которые стремятся навязать чуждые подходы и ослабить достижения прошлых поколений. При этом Захарова подчеркнула, что общее историческое наследие и боевое братство служат надёжным фундаментом для противостояния такому внешнему давлению.

«Сегодня мы совместно развиваем проекты в гуманитарной сфере, поддерживаем языковое взаимодействие, создаём благоприятные условия для работы средств массовой информации наших стран», — подчеркнула Захарова в видеоприветствии к организаторам и участникам второго Российско-казахстанского медиафорума.

Представитель МИД РФ указала на важность создания благоприятных условий для работы журналистов обеих стран. По её словам, журналистское сообщество вносит значительный вклад в развитие союзничества, укрепляя доверие между обществами.

Дипломат выразила уверенность, что традиция проведения медиафорумов станет долгосрочной и будет способствовать развитию дружбы. Она добавила, что эта площадка открывает пространство для прямого диалога, культурного обмена и поиска новых форматов сотрудничества. Граница между двумя странами, по её словам, является не стеной, а свидетельством братского добрососедства.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. В беседе они обсудили предстоящий визит главы республики в Москву и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества.

Юлия Сафиулина
