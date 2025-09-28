Россия выигрывает затяжной конфликт на Украине и обладает потенциалом для окончательной победы в долгосрочной перспективе, что требует от Запада проявить реализм и сесть за стол переговоров. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил французский геополитик, бывший депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

Он заявил, что сегодня необходимо признать очевидное, даже если это трудно, а именно, что Россия конфликт выигрывает. По мнению эксперта, в интересах западных стран быть разумными и реалистичными, прежде чем ситуация приведёт к ещё большему числу жертв и катастрофам, которые могут выйти за пределы Украины.

«Нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия её выигрывает, и Россия способна выиграть её в долгосрочной перспективе», — сказал Шопрад.

Эксперт отметил, что для завершения конфликта необходимо признать суверенитет России над Крымом и четырьмя новыми регионами, а оставшуюся часть Украины превратить в нейтральное буферное государство. Он подчеркнул, что нужно принять историческую очевидность, согласно которой часть территории современной Украины исторически является русской, что наглядно видно на примере Крыма, Донбасса и востока Украины в целом. Шопрад подчеркнул, что нейтралитет, как у Швейцарии, не заслуживает осуждения.

Российские бойцы продолжают наступление на различных участках фронта, нанося удары по ключевым объектам противника. Ранее сообщалось, что в результате ударов ВС РФ была повреждена главная база ВМС Украины под Очаковым в Николаевской области. Кроме того, ударам подверглись важные логистические объекты в Кировоградской области. Были поражены узлы снабжения, что затрудняет возможности ВСУ по переброске подкреплений и материально-техническому обеспечению.