МВД предупредило о новой схеме обмана с индийскими номерами

В управлении МВД по противодействию киберпреступлениям сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Правоохранители обратили внимание на участившиеся случаи использования злоумышленниками номеров с кодом +916. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

Эксперты пояснили, что внешнее сходство таких номеров с российскими может ввести в заблуждение. Код +91 закреплен за Индией, а цифра 6 в такой комбинации указывает на определенные индийские регионы.

В министерстве подчеркнули, что преступники сознательно используют эту схему, рассчитывая на беглое восприятие номеров. Незначительная разница в наборе цифр способна кардинально изменить ситуацию, чем успешно пользуются аферисты при организации своих противоправных действий.

До этого Life.ru сообщал, что мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты в Telegram. Аферисты приглашают пользователей под видом рабочих или бытовых бесед. Далее скидывают вредоносного бота, который выманивает данные для доступа к аккаунтам «Госуслуг» и похищает деньги.