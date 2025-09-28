Интервидение
28 сентября, 09:33

МВД предупредило о новой схеме обмана с индийскими номерами

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В управлении МВД по противодействию киберпреступлениям сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Правоохранители обратили внимание на участившиеся случаи использования злоумышленниками номеров с кодом +916. Об этом стало известно из Telegram-канала ведомства.

Эксперты пояснили, что внешнее сходство таких номеров с российскими может ввести в заблуждение. Код +91 закреплен за Индией, а цифра 6 в такой комбинации указывает на определенные индийские регионы.

В министерстве подчеркнули, что преступники сознательно используют эту схему, рассчитывая на беглое восприятие номеров. Незначительная разница в наборе цифр способна кардинально изменить ситуацию, чем успешно пользуются аферисты при организации своих противоправных действий.

Злоумышленники маскируют вирусы под банковские приложения, чтобы обмануть пользователей

До этого Life.ru сообщал, что мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты в Telegram. Аферисты приглашают пользователей под видом рабочих или бытовых бесед. Далее скидывают вредоносного бота, который выманивает данные для доступа к аккаунтам «Госуслуг» и похищает деньги.

