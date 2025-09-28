Израильскую команду исключили из велогонки в Италии из-за угроз безопасности

Организаторы итальянской велогонки «Джиро дель Эмилия» приняли решение об исключении команды Israel — Premier Tech из числа участников. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что меры связаны с обеспечением безопасности после инцидентов на «Вуэльте». Соревнование было прервано примерно за 60 километров до финиша. Причиной послужила блокировка трассы активистами, державшими флаги Палестины. После противостояния протестующих с полицией, организаторы решили завершить гонку досрочно и присудить победу датскому велогонщику Йонасу Вингегору из команды Visma. Двое протестующих были задержаны полицией и доставлены в участок.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки по завершению войны в Газе. Сомневаясь, политик повторил несколько раз похожие фразы о том, что урегулирование конфликта, которое заключается в возвращении заложников, достигнуто.