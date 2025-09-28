Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 сентября, 09:21

Армия России проводит зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска проводят операцию по зачистке пригородов Кировска в ДНР. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В населённом пункте Кировск российские подразделения проводят зачистку пригородной территории», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ на фоне тяжёлых потерь приступили к блокаде Купянска. Украинское командование оставило гражданских без помощи, а штурмовые группы в центре города — без воды и медикаментов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

