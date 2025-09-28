В Петербурге подростки ударили ножом в живот 11-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге произошла поножовщина с участием несовершеннолетних. В результате один из подростков получил колото-резаное ранение в область живота, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.





Инцидент произошёл в субботу, 27 сентября, на площади Искусств. Полиция получила сигнал о том, что там находится подросток с серьёзной травмой живота. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 11-летнего школьника, нуждавшегося в немедленной медицинской помощи. Его экстренно доставили в больницу, где он находится в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, к инциденту могут быть причастны трое подростков из города Ломоносов, возрастом 14, 15 и 17 лет. Они были доставлены в отдел полиции для дачи показаний в присутствии родителей, после чего их отпустили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

