Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 09:30

В Петербурге подростки ударили ножом в живот 11-летнего мальчика

Подростки устроили поножовщину в Петербурге, ранен 11-летний мальчик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

В Санкт-Петербурге произошла поножовщина с участием несовершеннолетних. В результате один из подростков получил колото-резаное ранение в область живота, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошёл в субботу, 27 сентября, на площади Искусств. Полиция получила сигнал о том, что там находится подросток с серьёзной травмой живота. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 11-летнего школьника, нуждавшегося в немедленной медицинской помощи. Его экстренно доставили в больницу, где он находится в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, к инциденту могут быть причастны трое подростков из города Ломоносов, возрастом 14, 15 и 17 лет. Они были доставлены в отдел полиции для дачи показаний в присутствии родителей, после чего их отпустили. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Школьник 5 раз ударил ножом одноклассника прямо на уроке в иркутском городе Зима
Школьник 5 раз ударил ножом одноклассника прямо на уроке в иркутском городе Зима

Ранее в Павловске гражданская супруга зарезала ножом 45-летнего мужчину во время ссоры. Подозреваемая с криминальным прошлым была задержана и полностью призналась в содеянном.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar