Басилашвили предложил запретить «вообще всё» в ответ на идею отменить фильмы Балабанова

28 сентября, 10:10

Басилашвили предложил депутатам запретить всё, чтобы не размениваться на мелочи

Олег Басилашвили. Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Юрий Машков

Олег Басилашвили. Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Юрий Машков

Народный артист СССР Олег Басилашвили с иронией прокомментировал инициативы парламентариев о культурных запретах на фоне предложения ограничить показ фильмов режиссёра Алексея Балабанова. В беседе с Kp.ru актёр заявил, что если идти по этому пути, то первым делом можно было бы «запретить классику» — например, роман Льва Толстого «Война и мир».

«Прежде всего, я запретил бы роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Там встречаются матерные выражения, там описываются мужские и женские измены. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить», — сказал артист.

По словам Басилашвили, обсуждать конкретные фильмы или книги в таком ключе бессмысленно. Он иронично отметил, что логичнее тогда было бы наложить запрет на всё культурное наследие сразу.

Названа дата выхода фильма «Брат навсегда» о дилогии Балабанова

Напомним, что Государственная Дума одобрила закон, который устанавливает рамки для показа фильмов. Теперь киноленты, чьё содержание расходится с общепринятыми традиционными ценностями и моральными устоями, будут подлежать ограничениям. Важно отметить, что эти проверки будут касаться как свежих кинопроизведений, так и тех, что уже были выпущены ранее. В связи с этим депутат Елена Драпеко допустила возможность введения запрета на показ работ культового российского режиссёра Алексея Балабанова.

Мария Любицкая
