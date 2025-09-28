Басилашвили предложил запретить «вообще всё» в ответ на идею отменить фильмы Балабанова

Народный артист СССР Олег Басилашвили с иронией прокомментировал инициативы парламентариев о культурных запретах на фоне предложения ограничить показ фильмов режиссёра Алексея Балабанова. В беседе с Kp.ru актёр заявил, что если идти по этому пути, то первым делом можно было бы «запретить классику» — например, роман Льва Толстого «Война и мир».

«Прежде всего, я запретил бы роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Там встречаются матерные выражения, там описываются мужские и женские измены. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить», — сказал артист.

По словам Басилашвили, обсуждать конкретные фильмы или книги в таком ключе бессмысленно. Он иронично отметил, что логичнее тогда было бы наложить запрет на всё культурное наследие сразу.

Напомним, что Государственная Дума одобрила закон, который устанавливает рамки для показа фильмов. Теперь киноленты, чьё содержание расходится с общепринятыми традиционными ценностями и моральными устоями, будут подлежать ограничениям. Важно отметить, что эти проверки будут касаться как свежих кинопроизведений, так и тех, что уже были выпущены ранее. В связи с этим депутат Елена Драпеко допустила возможность введения запрета на показ работ культового российского режиссёра Алексея Балабанова.