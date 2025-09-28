Задержан второй подозреваемый в деле об убийстве главы общины Паракар Григоряна

Правоохранительные органы Армении задержали ещё одного человека, подозреваемого в причастности к убийству главы общины Паракар Володи Григоряна. О ходе расследования журналистам проинформировал официальный представитель министерства внутренних дел республики Нарек Саркисян.

По словам пресс-секретаря, в рамках оперативных мероприятий был задержан второй подозреваемый, а также изъято орудие преступления. Саркисян добавил, что задержанный в ходе следственных действий дал признательные показания.

В деле об убийстве в Паракаре первый задержанный появился 26 сентября. Его имя, как и имя второго подозреваемого, не разглашается. По данным СМИ, арестованный — брат человека, погибшего в феврале 2025 года в массовой драке. Тогда же под домашний арест попал брат главы общины Григорян.

Сложилась версия, что нынешнее убийство может быть актом кровной мести: родные погибшего в феврале могли отомстить семье Григорянов. Расследование проверяет эту гипотезу.

Преступление было совершено в ночь на 24 сентября, когда Володя Григорян, состоявший в оппозиционной партии «Апрелу Еркир», был убит на пороге собственного дома. Вместе с главой общины смерть настигла его друга, служившего в подразделении криминальной полиции. Отдельные армянские новостные издания проводят параллель между этим преступлением и другими убийствами, произошедшими в той же общине шестью месяцами ранее, характеризуя случившееся как вендетту.