28 сентября, 10:24

FIS отложила решение: Судьба российских лыжников на Кубке мира остаётся неопределённой

FIS планировала вернуть лыжников из РФ на Кубок мира, но отложила решение

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассчитывала утвердить возвращение российских спортсменов на международные соревнования в ходе своего очередного заседания, однако решение отложили из-за членов Совета. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

Принять окончательное решение на прошедшем заседании не удалось, несмотря на продолжительные обсуждения, из-за отсутствия консенсуса среди членов Совета FIS. Источник телеканала отметил, что Совет организации оказался расколот в этом вопросе, и если согласие не будет достигнуто, вердикт может быть принят путём голосования.

«Совет расколот, что также показало заседание на этой неделе. Если соглашение не будет достигнуто, всё может решиться голосованием», — сообщает TV2.

Ожидается, что окончательное заключение по вопросу допуска российских лыжников и сноубордистов будет принято на следующем заседании организации, которое запланировано на 21 октября.

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) проголосовал за полное восстановление прав Паралимпийского комитета России. Это решение предоставляет российским паралимпийцам право вновь участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с государственной символикой.

Алиса Хуссаин
