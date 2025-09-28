Стильно или копыта? Россияне потратили сотни миллионов рублей на «козлиные тапки»

Россияне за август потратили почти 600 миллионов рублей на модные балетки таби с раздвоенным носком. Это рекордный показатель за последние четыре года. Об этом SHOT сообщили в ЦРПТ.

«В августе на такие скороходы россияне потратили почти 600 млн рублей — это самый высокий показатель трат на обувь за последние четыре года», — говорится в материале.

Балетки таби, получившие в народе прозвище «козлиные тапки», оказались популярнее кафе, ресторанов и даже продуктовых покупок. Чаще всего обувь покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что российские аптеки в 2025 году заработали на продаже антидепрессантов более 10 миллиардов рублей. К началу июля было реализовано 12,9 миллиона упаковок препаратов. Рост выручки объясняется инфляцией и повышенным спросом на новые, более дорогие лекарства, что увеличивает среднюю стоимость упаковки.