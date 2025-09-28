Косметолог назвала плюсы домашнего ухода за кожей перед инъекционными методиками

Осознанный домашний уход за кожей представляет собой наиболее эффективную и безопасную альтернативу инъекционным методикам в долгосрочной перспективе. Такую позицию в беседе с озвучила косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова.

Специалист сравнила регулярный уход за кожей с продуманными инвестициями в ценный актив, которые обеспечивают устойчивый результат. По её словам, современная космецевтика предлагает научно обоснованные формулы, включающие антиоксиданты для защиты от старения, ретинол для стимуляции коллагена, пептиды для восстановления упругости, а также гиалуроновую кислоту и керамиды для глубокого увлажнения.

«Поверхностный, или срединный, химический пилинг (гликолевый, миндальный, пировиноградный) — это контролируемый импульс, который запускает процессы мощного самовосстановления. Он действует как катализатор, решая задачи, труднодоступные для ежедневных средств», — пояснила Рябинова.

Эксперт отметила, что даже одна такая процедура в год позволяет радикально улучшить состояние кожи, обеспечивая глубокое обновление и естественную стимуляцию коллагена. При этом инъекционные методы, по мнению косметолога, несут существенные риски.

Рябинова предупредила, что ботокс способен вызывать атрофию мышц, а филлеры лишь механически заполняют пространство, не улучшая качество кожи и часто нарушая естественную мимику. Она подчеркнула, что риски таких процедур — от отёков до сосудистых осложнений — являются следствием отказа от естественного пути развития кожи.

По словам специалиста, выбор между регулярным уходом и инъекциями представляет собой выбор между философией здоровья и философией быстрого, но рискованного результата. В беседе с «Вечерней Москвой» она призвала доверять естественной способности кожи к регенерации, обеспечивая её правильными инструментами и проявляя терпение.

