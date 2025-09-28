«Вызов собственной жизни»: Макконахи раскрыл, почему перестал сниматься в ромкомах

Актёр Мэттью Макконахи сознательно отказался от съёмок в романтических комедиях, несмотря на их коммерческий успех. В интервью The Guardian он признался, что перестал получать удовольствие от сюжета подобных кинолент.

Такие картины, как «Организатор свадеб» и «Как потерять парня за 10 дней», несомненно, проносили хорошую прибыль, но Макконахи перестал испытывать творческое удовлетворение. Актёр ощущал, что стал профессионалом в том, что по-настоящему не любит, и это заставляло его чувствовать внутренний дискомфорт. После выхода фильма «Призраки бывших подружек» в 2009 году актёр принял решение взять паузу и полностью пересмотреть подход к выбору ролей.

«Я хочу попробовать, хочу понять, может ли моя работа стать для меня настолько важным и живым опытом, что она бросит вызов моей собственной жизни», — сказал он.

Его супруга Камила Алвес полностью поддержала супруга в непростом решении, несмотря на финансовые риски из-за рождения первенца Леви. В то же время другие члены семьи звезды, включая его братьев, откровенно критиковали такой шаг, считая серьёзной ошибкой. Однако пара твёрдо стояла на своём и была готова пройти через период неопределённости.

После почти двух лет ожиданий для актёра наступил переломный момент, и он начал получать интересные предложения. Именно тогда его пригласили на роль в сериале «Настоящий детектив», которая принесла номинацию на премию. Вслед за этим последовала работа в картинах «Интерстеллар» и «Далласский клуб покупателей», за которую он получил Оскар. Этот этап в его карьере критики впоследствии назвали эпохой «Макконаиссанс».

