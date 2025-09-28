«Лучше даже не говорить»: Песков ответил на вопрос о возможности атаки Кремля Киевом

Российский лидер Владимир Путин уже обозначал возможный ответ России в случае попытки атаки по Кремлю со стороны Киева. Об этом журналисту ВГТК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков намекнул, как Россия ответит на атаку по Кремлю. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить. И все это понимают», — сказал он.

Тема возможных атак на столицу является закрытой, поскольку глава государства ясно обозначил позицию по этому вопросу. Песков добавил, что в Москве прекрасно понимают, к чему может привести такой сценарий.

Накануне Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции, пригрозил устроить блэкаут в Москве. Он также упомянул, что эта тема поднималась на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.