Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 10:57

Лодка с рыбаками столкнулась с баржей на Оби под Томском, один человек погиб

Обложка © Telegram / Транспортная полиция Сибирь

Обложка © Telegram / Транспортная полиция Сибирь

В Томской области в результате происшествия с участием надувной лодки и баржи погиб один человек. Об инциденте сообщили в Telegram-канале местной транспортной полиции.

Столкновение плавсредств разных габаритов развернулось на реке Обь в окрестностях Колпашево, где надувная лодка по неустановленным причинам сошлась с баржой. Несмотря на оперативные действия экипажа теплохода, поднявшего из воды всех трёх пострадавших, одного рыбака ждала печальная участь. Пожилой мужчина, управлявший лодкой, скончался от последствий острого стресса и переохлаждения, что позже было зафиксировано следственными органами.

В настоящее время специальная группа работает на месте происшествия. Комплекс мероприятий направлен на установление полной картины случившегося.

Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге под Самарой
Один человек погиб при столкновении катера с баржей на Волге под Самарой

Ранее Life.ru рассказывал, что на волжском фарватере в Кстовском районе Нижегородской области буксирный толкач «Кавказ» совершил наезд на безмоторную резиновую лодку. В результате произошедшего рыбак оказался за бортом и утонул.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Происшествия
  • Томская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar