Лодка с рыбаками столкнулась с баржей на Оби под Томском, один человек погиб

В Томской области в результате происшествия с участием надувной лодки и баржи погиб один человек. Об инциденте сообщили в Telegram-канале местной транспортной полиции.

Столкновение плавсредств разных габаритов развернулось на реке Обь в окрестностях Колпашево, где надувная лодка по неустановленным причинам сошлась с баржой. Несмотря на оперативные действия экипажа теплохода, поднявшего из воды всех трёх пострадавших, одного рыбака ждала печальная участь. Пожилой мужчина, управлявший лодкой, скончался от последствий острого стресса и переохлаждения, что позже было зафиксировано следственными органами.

В настоящее время специальная группа работает на месте происшествия. Комплекс мероприятий направлен на установление полной картины случившегося.

Ранее Life.ru рассказывал, что на волжском фарватере в Кстовском районе Нижегородской области буксирный толкач «Кавказ» совершил наезд на безмоторную резиновую лодку. В результате произошедшего рыбак оказался за бортом и утонул.