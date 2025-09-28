Интервидение
28 сентября, 10:54

Появились фото сгоревшего приюта на севере Москвы, где погибли 13 собак

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Прокуратура Москвы опубликовала фото с место пожара приюта на улице Зорге, который расположен на севере столицы. В результате ЧП погибли 13 собак.

Сгоревший приют. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сгоревший приют. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Ведомство уточнило, что возгорание было локализовано, а на месте трагедии обнаружены тела погибших животных. В прокуратуре подчеркнули, что точная причина происшествия будет установлена по результатам специальной экспертизы.

В результате трагедии погибли 13 собак. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Ночью на ул. Зорге в приюте для животных произошёл пожар. Обнаружено 13 погибших собак. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также отмечается, что Савёловская межрайонная прокуратура взяла под личный контроль расследование всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара в столичном приюте для животных на улице Зорге стало неосторожное обращение с огнём сторожа, который отмечал день рождения на рабочем месте. Как стало известно, после застолья сотрудник и его гости заснули, оставив незатушенную сигарету. По имеющейся информации, около 30 собакам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, и почти всех их уже обнаружили и вернули волонтёры и сотрудники приюта. К сожалению, 13 животных оказались запертыми в вольерах и погибли в результате возгорания.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
