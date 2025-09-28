Экс-мэра Красноуфимска Конева арестовали по подозрению в передаче оружия
Михаил Конев. Обложка © городской информационный портал Красноуфимска krasnoufimsk.ru
Экс-мэр Красноуфимска Свердловской области Михаил Конев арестован по подозрению в совершении трёх уголовных преступлений, включая незаконную передачу оружия. Об этом сообщили в силовых структурах.
«[Михаил Конев] обвиняется в превышении должностных полномочий. А также подозревается в мошенничестве и незаконной передаче оружия», — сообщил источник URA.ru.
По информации агентства, бывший градоначальник был задержан 26 сентября, на следующий день после сложения своих полномочий. Следственный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, которая будет действовать до 24 ноября. Максимальное наказание по предъявленным статьям может достигать десяти лет лишения свободы.
Источник добавил, что в рамках расследования также проверяется версия о фиктивном трудоустройстве председателя городской думы Анатолия Худякова. По данным следствия, в мэрии специально была введена новая должность заместителя директора ЖКУ по общим вопросам, которую занял Худяков. За три года работы на этой позиции он мог получить свыше двух миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании мэра Владимира Дмитрия Наумова — силовики пришли к нему на работу 27 августа. Чиновника подозревают в незаконном заработке на похоронном бизнесе. Неделю назад он признал вину в получении взятки.
