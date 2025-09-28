Экс-мэра Красноуфимска Конева арестовали по подозрению в передаче оружия

Экс-мэр Красноуфимска Свердловской области Михаил Конев арестован по подозрению в совершении трёх уголовных преступлений, включая незаконную передачу оружия. Об этом сообщили в силовых структурах.

«[Михаил Конев] обвиняется в превышении должностных полномочий. А также подозревается в мошенничестве и незаконной передаче оружия», — сообщил источник URA.ru.

По информации агентства, бывший градоначальник был задержан 26 сентября, на следующий день после сложения своих полномочий. Следственный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, которая будет действовать до 24 ноября. Максимальное наказание по предъявленным статьям может достигать десяти лет лишения свободы.

Источник добавил, что в рамках расследования также проверяется версия о фиктивном трудоустройстве председателя городской думы Анатолия Худякова. По данным следствия, в мэрии специально была введена новая должность заместителя директора ЖКУ по общим вопросам, которую занял Худяков. За три года работы на этой позиции он мог получить свыше двух миллионов рублей.