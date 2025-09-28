«Экономика абсолютно заточена»: Песков рассказал, как Россия справляется с нагрузкой СВО

Экономика РФ отлажена таким образом, чтобы удовлетворять потребности специальной военной операции и при этом сохранять социальную направленность государства. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции. А главное, экономика абсолютно заточена на обеспечение социального характера нашего государства», — сказал он.

По словам представителя Кремля, финансовая система страны выстроена так, чтобы одновременно поддерживать армию и выполнять обязательства перед гражданами. Он отметил, что социальная политика продолжает оставаться ключевым приоритетом.

Ранее сообщалось, что экономика страны впервые проходит полноценный экономический цикл и сейчас постепенно выходит из состояния перегрева. На XXII Международном банковском форуме она напомнила, что предыдущие кризисы — в 2008–2009, 2014–2015 и 2022 годах — были связаны с внешними шоками. Тогда это приводило к резкой остановке экономики, росту безработицы и скачку инфляции. В отличие от тех периодов, нынешний процесс идёт постепенно, а не резко.