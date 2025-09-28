«Нашёл себе жену»: Вика Цыганова рассказала про чудеса на её концертах для бойцов СВО

На концертах певицы Вики Цыгановой порой происходят удивительные вещи, вплоть до того, что военнослужащий специальной военной операции находит свою судьбу. Подробностями артистка поделилась новом выпуске шоу «Дайте сказать». Полное интервью доступно по ссылке.

Артистка вспомнила, как однажды в госпитале имени Бурденко, во время ее концерта, произошло нечто особенное. Среди зрителей был Владимир Барышников, молодой человек, чьи ноги были ампутированы, и он передвигался на коляске. Когда Цыганова пела «Любовь и смерть», он, несмотря на своё тяжёлое состояние, смог приподняться на руках. Его взгляд, пронзительный и полный огня, мелькнувший из-под кепки, не оставил певицу равнодушной.

«Он мне прислал свои стихи и говорит: «Только маме не показывайте, фотографии нигде не помещайте». Потому что мама не знает. У него очень непростая судьба», — отметила певица.

Вскоре его жизнь озарилась радостью: он познакомился с Юлей, юристом, которая регулярно посещала госпиталь. Вместе с подругами она помогала бойцам СВО, ухаживая за ними и оказывая поддержку. Между ними возникли чувства, переросшие в брак. На их свадьбе присутствовала Вика Цыганова.

«Кстати, когда выступаю, иногда я вижу, если молодые ребята сидят в зале (то, говорю): «Ребят, зовите, обязательно приеду на свадьбу и спою для вас», — сказала певица.

Ранее сообщалось, что Вика Цыганова собирается уйти в монастырь. Исполнительница получила вместе с мужем благословение от священника, однако они отправятся в духовную обитель, когда придёт время. Пока певица продолжает работать в мирской жизни.