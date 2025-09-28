Эксперты назвали преимущества роста заявок на регистрацию товарных знаков в России

Правительство России отмечает значительный рост числа заявок на регистрацию товарных знаков в отраслях пищевой и лёгкой промышленности. Об этом на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым заявил премьер-министр Михаил Мишустин, оценивая усиление защиты бизнеса от недобросовестных конкурентов.

Мишустин подчеркнул особую роль Роспатента в охране технологических разработок и брендов, что стимулирует инновации и повышает конкурентоспособность отечественных предприятий. Глава правительства отметил, что работа ведомства напрямую влияет на развитие практически всех отраслей экономики — от металлургии до самолётостроения.

«Это напрямую влияет на развитие разных секторов экономики, включая металлургию, энергетику, транспорт, самолетостроение, тяж`лое машиноведение — практически все отрасли отечественной экономики», — перечислил Мишустин.

Глава Роспатента сообщил, что за весь период работы служба зарегистрировала около трёх миллионов патентов, а сейчас охраняет почти миллион товарных знаков. Зубов отметил стабильный рост заявок на регистрацию, связанный с мерами государственной поддержки бизнеса. В 2024 году рекордный показатель достиг 160 тысяч заявок, при этом объём инвестиций в интеллектуальную собственность вырос на 23%, составив 2,3 триллиона рублей.

Агентство URA.ru узнало у экспертов, как рост количества зарегистрированных патентов повлияет на жизнь россиян.

Экономист Никита Масленников в разговоре пояснил, что активная регистрация товарных знаков помогает бороться с контрафактной продукцией, которая наносит ущерб как потребителям, так и бюджету. Предприниматель Александра Тарловская добавила, что в конкурентных отраслях одежды и обуви защита бренда стала необходимым шагом для построения долгосрочных отношений с клиентами. Директор Национальной гильдии шеф-поваров Ольга Ломакина подтвердила, что в пищевой промышленности регистрация товарных знаков позволяет защититься от недобросовестного копирования идей и рецептур.

Неделей ранее появились сообщения, что французский автопроизводитель Renault подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Роспатент ответил по ней предварительным отказом, который компания из Франции может оспорить в течение нескольких недель.