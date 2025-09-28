«До последнего не сдавался»: Друг Иовлева рассказал, как актёр боролся с тяжёлой болезнью

Друг актера Александра Иовлева, скончавшегося от онкологического заболевания, рассказал о последних днях жизни артиста. Как сообщает aif.ru, звезда сериала «Тайны следствия» до самого конца мужественно боролся с тяжёлой болезнью и старался не показывать окружающим, насколько ему трудно.

Друг покойного по имени Глеб рассказал, что их последнее общение состоялось онлайн во время юбилея спектакля «Здравствуй, Мэри Поппинс». По его словам, Иовлев выглядел прекрасно, и собеседник выразил надежду, что проблемы со здоровьем его больше не беспокоят.

«Последний раз мы общались онлайн по телефону, когда был юбилей спектакля «Здравствуй, Мэри Поппинс». Он выглядел прекрасно, надеюсь, что проблема со здоровьем, которая у него была, его в настоящее время не беспокоит», — рассказал Глеб.

В последнее время актёр проходил лечение в Германии, где проживают его дети, которые и помогли организовать приём в клинике. Несмотря на тяжёлое состояние, Иовлев до последнего продолжал творить, находя спасение в работе и сочинении музыки. Он не оставлял надежды, что терапия поможет ему побороть недуг.

Помимо актёрской работы, Александр Иовлев в последние годы работал в «Театре за Чёрной речкой» и преподавал в СПбГУ. Среди его известных постановок — «Любовь и странствия прапорщика Гринёва», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или тайна трёх камней» и «Сторож для Ариадны». Артист также принимал участие в съёмках таких телепроектов, как «Тайны следствия», «Омут» и «Тамбовская волчица».

Напомним, что Александр Иовлев скончался 22 сентября в возрасте 79 лет, а спустя пять дней состоялись его похороны. Как ранее сообщалось, творческий путь актёра начался после окончания режиссерского факультета ЛГИТМиК в 1973 году. Первой профессиональной площадкой для Иовлева стал Самарский ТЮЗ, где он занимал должность главного режиссёра. С 1977 по 1997 год артист работал на Ленинградском, а впоследствии Санкт-Петербургском радио, занимая позицию режиссёра литературно-драматической редакции, одновременно создавая спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанто».