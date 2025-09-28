«Он словно мумия»: Мать почти полностью сгоревшего подростка из Москвы винит в трагедии секту

Мама 17-летнего подростка из Москвы, который оказался в реанимации с ожогами более 90% кожи после неудачных съёмок видео, считает, что его втянули в секту. Уже третью неделю врачи борются за его жизнь.

Как рассказала женщина в интервью телеканалу «СПАС», её сын вместе с друзьями решил снять ролик, где он должен был предстать в образе феникса, возрождающегося из пепла. Но задумка пошла не по плану, и огонь полностью охватил подростка. Сначала товарищи юноши утверждали, что он упал в костёр, разведённый для шашлыков. Однако мать заметила, что носки и обувь сына остались нетронуты пламенем. Это навело её на мысль, что дети что-то недоговаривают.

Женщина призналась, что в последнее время сын стал замкнутым и чаще выбирал одежду тёмных тонов. Она выяснила, что он слушал депрессивную музыкальную группу, чьи песни содержат странные послания и шифры. После этого мать заподозрила, что подростка могли втянуть в сомнительное сообщество.

«Врачи сжалились надо мной и пустили к Жене. Я увидела его состояние, он словно мумия. На это страшно было смотреть. Мы начали проверять его компьютер и наткнулись на какое-то сообщество и музыкальную группу, которые транслируют непонятные послания и коды», — рассказала женщина.

Напомним, 29 августа парень уехал с друзьями «снимать видео», но вечером женщине позвонили из скорой помощи. Врачи сообщили, что подросток получил ожоги почти 100% тела, повреждены также лёгкие и глаза. Медики уже провели несколько операций, но начались осложнения — пневмония, сердечная и почечная недостаточность.