Сгоревший в Москве приют, где погибли 13 собак, восстанавливать не будут

Приют на севере Москвы, где в результате пожара погибли 13 собак, не планируют восстанавливать — здание и так подлежало сносу. Выживших животных распределят по другим питомникам. Об этом сообщил SHOT.

Сгоревший приют. Обложка © Telegram / SHOT

«Здание собирались сносить — решение было принято ещё до сегодняшнего инцидента. Всего сейчас в приюте 163 собаки», — рассказали волонтёры Telegram-каналу.

По данным очевидцев, в момент трагедии в приюте находился охранник, отмечавший день рождения с друзьями. Все трое были нетрезвы. Они утверждают, что пытались сами спасать животных, открыв вольеры, но пожарных вызвали уже свидетели происшествия. Самого охранника доставили в полицию, где он сейчас даёт показания.

Напомним, что в ночь с 27 на 28 сентября на севере Москвы, в районе улицы Зорге, в приюте для бездомных животных произошёл пожар, в результате которого погибли 13 собак, среди них — щенки. Предварительно, причиной трагедии стала непотушенная сигарета: сторож отмечал день рождения вместе с друзьями и заснул после застолья. Пламя заметили прохожие, они же вызвали пожарных. Около 30 животных смогли выбраться самостоятельно, большинство из них позже нашли и вернули волонтёры.